  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Marketlerde yeni dönem başladı! Artık açıkta satılamayacak

Akşener'de İnce fobisi! Hemen düğmeye bastı

Ülkede eş zamanlı operasyon! Enselendiler

CHP ile var AK Parti ile yok! Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto yapan akademisyenler 37 gündür eğitim vermiyor!

Bunlara öğrenci demeye bin şahit lazım! İşte Kılıçdaroğlu'nun "barışçıl" diyerek savunduğu vandallar

Bill Gates'ten insanlığın uykusunu kaçıracak çıkış: İki felaket daha geliyor

Türkiye ve Fransa arasında önemli görüşme

‘Şeffaflık’ diye tepinen CHP ve Kılıçdaroğlu’nun düştüğü son durum! Ya HDP’den utanıyorlar ya da 2 ziyareti organize edemiyorlar

Prof. Dr. Tükek'ten hayati uyarı: Türkiye'de ilk kez tespit edildi
Aktüel Pençik sistemi ne demek? Pençik sistemi ne zaman, nasıl kuruldu?
Aktüel

Pençik sistemi ne demek? Pençik sistemi ne zaman, nasıl kuruldu?

Osmanlı Devleti, imparatorluk olma sürecinde ve sonrasında birçok politik, askeri ve ekonomik sistem uygulamıştır. Bunlardan en önemlisi de Pençik sistemi olarak bilinir. Pençik sistemi Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk kez I. Murad döneminde uygulandı. Pençik Sistemi'ne dair bazı detaylar merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, pençik sistemi ne demek? Pençik sistemi ne zaman, nasıl kuruldu?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 22:43:00 -
Pençik sistemi ne demek? Pençik sistemi ne zaman, nasıl kuruldu?

1299 yılında Osman Bey tarafından kurulan Osmanlı Devleti, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ardından imparatorluk oldu. Elde edilen bu başarıların ardından devletin uyguladığı bazı sistemler bulunmaktadır. Bu sistemlerden en önemlilerinden biri de Pençik Sistemi olarak bilinir.

Pençik sistemi ne demek?

Pençik Sistemi, savaş esnasında esir düşen askerlerin Osmanlı İmparatorluğunun ordusuna katılmasını sağlayan bir sistem olarak bilinir. Her 5 askerden biri, gönüllülük esasına göre Osmanlı Ordusuna alınmaktaydı. Ancak öncesinde Edirne ve Balkanlarda Müslüman bir ailenin yanına verilmesi gerekirdi.

Buradaki amaç Osmanlı Devleti için savaşacak askerin İslam dinini Türk örf ve adetleri ile birlikte bilmesini sağlamaktı.

Pençik sistemi ne zaman, nasıl kuruldu?

Pençik sisteminin amacı, Osmanlı Ordusunun asker ihtiyacını karşılamaktı. Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı olan I. Murad tarafından uygulanmaya başlayan Pençik sistemi ilk kez, tarihte Sırpsındığı Savaşı olarak geçen savaşta gerçekleştirildi.

Sultan II. Mahmud döneminde ise Yeniçeri Ocağının kaldırılması ile birlikte hem pençik hem de devşirme sistemi sona ermiş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Anayasa Mahkemesi Sarıgül'ün partisi için kararını verdi
Siyaset

Anayasa Mahkemesi Sarıgül'ün partisi için kararını verdi

Doğru Parti'nin kendi amblemlerine benzerlik gösterdiği iddiasıyla Mustafa Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin ambleminin hükümsü..
Bill Gates'ten insanlığın uykusunu kaçıracak çıkış: İki felaket daha geliyor
Dünya

Bill Gates'ten insanlığın uykusunu kaçıracak çıkış: İki felaket daha geliyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dev teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu olan ve koronavirüs döneminde şüphe uyandıran birçok hamleye i..
İşte İmamoğlu'nu rahatsız eden cuma hutbesi
Gündem

İşte İmamoğlu'nu rahatsız eden cuma hutbesi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazında gençlere edep ve ahlak nasihatleri veren hutbeden rahatsız oldu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay