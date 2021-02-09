Pençik sistemi ne demek? Pençik sistemi ne zaman, nasıl kuruldu?

1299 yılında Osman Bey tarafından kurulan Osmanlı Devleti, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ardından imparatorluk oldu. Elde edilen bu başarıların ardından devletin uyguladığı bazı sistemler bulunmaktadır. Bu sistemlerden en önemlilerinden biri de Pençik Sistemi olarak bilinir.

Pençik sistemi ne demek?

Pençik Sistemi, savaş esnasında esir düşen askerlerin Osmanlı İmparatorluğunun ordusuna katılmasını sağlayan bir sistem olarak bilinir. Her 5 askerden biri, gönüllülük esasına göre Osmanlı Ordusuna alınmaktaydı. Ancak öncesinde Edirne ve Balkanlarda Müslüman bir ailenin yanına verilmesi gerekirdi.

Buradaki amaç Osmanlı Devleti için savaşacak askerin İslam dinini Türk örf ve adetleri ile birlikte bilmesini sağlamaktı.

Pençik sistemi ne zaman, nasıl kuruldu?

Pençik sisteminin amacı, Osmanlı Ordusunun asker ihtiyacını karşılamaktı. Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı olan I. Murad tarafından uygulanmaya başlayan Pençik sistemi ilk kez, tarihte Sırpsındığı Savaşı olarak geçen savaşta gerçekleştirildi.

Sultan II. Mahmud döneminde ise Yeniçeri Ocağının kaldırılması ile birlikte hem pençik hem de devşirme sistemi sona ermiş oldu.