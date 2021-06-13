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Gündem Pencerelere sakın çıkmayın!
Gündem

Pencerelere sakın çıkmayın!

Sultangazi’de asker eğlencesi adı altında bir grup, havaya ateş açarak evlerinde bulunan vatandaşların canını tehlikeye attı. Yetkililer asker eğlenceleri bulunan sokaklarda pencerelere çıkılmaması için uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 11:44:00 -

Sultangazi’de asker eğlencesi düzenlemek için toplanan kalabalık bir grup havaya ateş açtı. Polisin dağılmaları konusunda uyarıda bulunduğu vatandaşlardan bazılarına işlem uygulandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi 125. Sokak’ta meydana geldi. Sokak arasında kalabalık bir grubun asker eğlencesi düzenlediği ve havaya ateş açtığı ihbarı üzerine Sultangazi emniyetine bağlı ekipler bölgeye gelerek gruba dağılmaları konusunda uyarıda bulundu.

Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında tartışma yaşandı. Bu esnada bir kişi eline aldığı meşaleyi yakıp bağırdı. Ekipler uyarıları dikkate almayarak polise mukavemet göstermeleri nedeniyle bazı vatandaşlara işlem uyguladı.

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