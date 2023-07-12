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Gündem Pençe Kilit operasyonu bölgesinden şehit haberi geldi
Gündem

Pençe Kilit operasyonu bölgesinden şehit haberi geldi

Yeniakit Publisher
2023-07-12 08:23:00 -
Pençe Kilit operasyonu bölgesinden şehit haberi geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu ağır yaralanıp hastaneye sevk edilen Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Temmuz'da meydana gelen silah kazası sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen Sözleşmeli Er Kavlak'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı. ​​​​​​​

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