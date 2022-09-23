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Aktüel Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber
Aktüel

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un şehit olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 19:51:00 -
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Serkan Erkuş'un bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bir taziye mesajı yayımlayarak, şehit Erkuş'a Allah'tan rahmet diledi.

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