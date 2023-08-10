Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 5 asker şehit oldu

Mehmetçik, teröristlerin korkulu rüyası olmayı sürdürüyor... İnlerine hapsolan hainleri bir bir tespit eden kahramanlar, sarı torbalara koyana kadar da durmuyor. Kahramanca mücadele sırasında ise üzücü haberler gelmeye devam ediyor.

İki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, yaşanan çatışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bakanlık, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

3 asker yaralandı

Açıklamada 3 askerin de yaralandığı duyuruldu. Ancak şehit sayısı artmaya devam etti.

"Bölgede operasyonlar devam etmektedir"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 09 Ağustos 2023 tarihinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız P. Tğm. Fatih Uğur ALTINBAŞ ve İs. Uzm. Çvş. Kemal ÖZEK şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Şehit sayısı yükseldi

Taciz ateşi sonucu yaralanan P. Uzm. Onb. Uğur Özdemir'in de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu açıklandı.

MSB, yaralı askerlerden birinin daha şehit olduğunu duyurdu

MSB, taciz ateşi sonucu yaralanan askerlerimizden birinin daha şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşlarımızdan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Şehit sayısı 5'e çıktı

Yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Böylece şehit sayısı 5'e yükselmiş oldu.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz."