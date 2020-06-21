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Pençe-Kartal Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kartal operasyonunda Osmaniyeli Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse şehit oldu. Çatışmada 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 21:43:00 - 2020-06-21 21:52:05
Pençe-Kartal Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kartal operasyonunda Osmaniyeli Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), “Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” açıklaması yapıldı.

Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin Osmaniye Merkez Mevlâna Mahallesinde ikamet eden ailesine şehit haberi Garnizon K. Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Vali Yardımcısı Adem Yılmaz tarafından verildi. Şehidin naaşı yarın öğle namazını müteakip Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii'nde kılınacak cenaze namazı ve yapılacak tören sonrası Osmaniye Merkez Şehitliğine defnedilecek.

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Yorumlar

soner

Mekanı cennet olsun, Allah'ın izni ile bu hainlere göz açtırmayacağız
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