  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Pençe-Kaplan operasyonunda şehit düşen askerin cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 16:46:49 -
Pençe-Kaplan operasyonunda şehit düşen askerin cenazesi törenle memleketine uğurlandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki Pençe-Kaplan operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Manisa'ya uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlendi. Şehit Yüksel'in Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit Yüksel'in naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı.

Şehidin cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na, buradan da Manisa'ya gönderildi.

Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Pençe-Kaplan Operasyonu harekat bölgesinde, bugün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Yüksel, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı