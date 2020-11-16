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Aktüel Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Aktüel

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:49:42 -
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine giriliyor.

Bu kapsamda, mağara ve sığınaklarda yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda, 2 AT-4 tanksavar silah, AK-47 piyade tüfeği, 6 el bombası, 8 EYP, mayın, 185 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 2 roket mühimmatı, 8 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 11 roket sevk fişeği ve 4 roket başlığı ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

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