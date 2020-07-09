Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda mühimmat imha edildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 1 PKK’lı teröristin beraberindeki 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 dolu şarjör, 3 el bombası ve çok sayıda mühimmatla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Komandoların mağara ve sığınaklarda yaptığı arama-tarama faaliyetlerine ilişkin bilgi verilen açıklamada,1 AK-47 piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar silahı, 3 el bombası, 4 dolu şarjör, 160 adet 5.56 mm kalaşnikof mühimmatı, 4 anti-tank roket mühimmatı, 5 roketatar sevk fişeği, 2 uzaktan komutalı EYP, 1 uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı EYP, iki adet 60 mm’lik havan ile tuzaklanmış uzaktan komutalı EYP, 150 kg amonyum nitrat, 1 takım termal kıyafet, 1 takım fileli gizleme kıyafeti, 1 keskin nişancı gizleme kıyafeti, 2 termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, tespit edilen malzemeler ve EYP'lerin METİ timi tarafından yerinde imha edildiği belirtildi.