'Pençe-Kaplan Operasyonu' tam gaz! MSB yeni görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen #PençeKaplan Operasyonu; planlandığı gibi başarıyla devam ediyor."