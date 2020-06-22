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Gündem

'Pençe-Kaplan Operasyonu' tam gaz! MSB yeni görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 18:31:00 -

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen #PençeKaplan Operasyonu; planlandığı gibi başarıyla devam ediyor."

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