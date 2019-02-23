'Penaltı haksız' deyip topu dışarı attı Altınordu FK altyapısında oynayan bir futbolcunun penaltının haksız olduğunu düşünerek topu dışarı atması sosyal medyada gündem oldu.

Altınordu FK altyapısında oynayan bir futbolcu kazandıkları penaltının haksız olduğunu düşünerek topu dışarı attı. Altınordu, bu anları sosyal medyadan şu sözlerle paylaştı: "Bu toprakların çocuklarına inanın, güvenin... Ne verirseniz, onu biçersiniz... Eğer "adaletli" olmayı öğretirseniz, yanlışlıkla verilen penaltıyı gözünü bile kırpmadan dışarıya atar. Aferin be çocuk..."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.