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Pemra ve Başak Wimbledon elemelerinde son turun kapısından döndüler

Wimbledon’da ana tablo mücadelesi veren Türk tenisçiler Pemra Özgen ve Başak Eraydın elemelerin ikinci turunda karşılaştıkları rakiplerine karşı kaybederek turnuvaya eleme turunda veda ettiler.

26 Haziran 2019 Çarşamba 23:40
Pemra ve Başak Wimbledon elemelerinde son turun kapısından döndüler

Wimbledon’da ana tablo mücadelesi veren Türk tenisçiler Pemra Özgen ve Başak Eraydın elemelerin ikinci turunda karşılaştıkları rakiplerine karşı kaybederek turnuvaya eleme turunda veda ettiler.


Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon’da ilk olarak korta Pemra Özgen çıktı. Dünya sıralamasının 134. basamağında yer alan Ana Bogdan ile karşılaşan Özgen, oldukça çekişmeli geçen 1 saat 40 dakikalık mücadelede rakibine 7-6 ve 7-5’lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvadan elendi. Özgen’in rakibi Ana Bogdan bu sene Istanbul Cup’ta da mücadele etmiş ve turnuvaya son 16’da veda etmişti. Türkiye’nin kadınlar bir numarası Başak Eraydın’ın dünya 125 numarası Kaja Juvan ile karşı karşıya geldiği mücadele de büyük bir çekişmeye sahne oldu. Eraydın Sloven rakibi Juvan’a karşı ilk seti 6-4 alarak setlerde öne geçti. İkinci sette servis kırarak 4-1 öne geçen Eraydın bu avantajını koruyamadı ve tie-breake taşınan ikinci seti Kaja Juvan 7-6 ile hanesine yazdırdı. Karar setinde Eraydın’a 6-3 üstünlük kuran Juvan 1 saat 55 dakika süren karşılaşmayı 2-1 kazandı ve elemelerde final turuna yükselen isim oldu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 23:40
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