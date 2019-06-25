Pemra Özgen, Wimbledon'a galibiyetle başladı - Milli tenisçi, Çinli rakibini iki sette de yenerek Wimbledon'da 2. eleme turuna çıktı



İSTANBUL (AA) - Milli tenisçi Pemra Özgen, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın birinci eleme turunda Çinli Yuxuan Zhang'ı 2-0 yenerek 2. eleme turuna katılmaya hak kazandı. Kadınlar dünya sıralamasının 220. basamağındaki Pemra Özgen, elemelerin ilk turunda dünya 258 numarası Çinli Yuxuan Zhang ile karşılaştı. Rakibini 2 sette aldığı 6-1'lik skorlarla 2-0 yenen milli tenisçi, turu geçen taraf oldu. Pemra Özgen, 2. eleme turunda dünya 134 numarası Rumen tenisçi Ana Bogdan ile karşılaşacak.



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