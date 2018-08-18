Pelin Batu cahilliği... Aldığı cevaba kendisi de güldü

Yazarlıktan oyunculuğa, yorumculuktan siyasete birçok iş deneyip dikiş tutturamayan “çakma aydın” Pelin Batu, şimdi de doğa programı yapmaya çalıştı, onu da beceremedi. Batu, papatyayı tanıyamadı, ismini sordu... Cevabını alınca da kendisine gülmeye başladı ve “Ben daha genel bir şey bekliyordum” diyerek durumu toparlamaya çalıştı.

beIN İZ TV'de yayınlanan 9 Sıcak Nokta belgeseli için Datça ve Bozburun'a giden Pelin Batu, çiftçiye papatyanın ne olduğunu sorması dikkat çekti.

"BUNLARIN İSMİ NE?"

Çiftçiye "Kolay gelsin, bunların ismi ne?" diyen soran Batu, "Papatya" cevabını alınca gülmeye başladı.