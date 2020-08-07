Pelin Akil'in ikizleri ezanı duyunca bakın ne yaptı
Oyuncu Pelin Akil, ikiz çocukları Lina ve Alin'in bir videolarını sosyal medya hesabından paylaştı. Hikaye paylaştığı esnada ezan okununca, Akil'in ikizlerinin yaptığı harekete izleyicilerin beğenisini topladı.
Oyuncu Pelin Akil, geçtiğimiz gün ikiz çocuklarının bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Akil'in ikizlerinin kameraya yansıdığı görüntüler izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
Ezan okununca 'amin' dediler
Oyuncu Pelin Akil geçtiğimiz günlerde eşi Anıl Altan'ın annesinin evine gitti Kanal D'de yayınlanan Uzak Ara Eğlence programının sunucusu Akil'in ikiz çocukları Lina ve Alin, annelerinin sosyal medya için video çektiği esnada ezan sesini duyarak ellerini yüzüne götürüp'Amin' dedi. Video sosyal medyada izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.