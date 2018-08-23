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Pektemek'e sürpriz talip! Bonservisiyle...

Çaykur Rizespor, forvet arayışlarında rotayı yurt içine çevirdi. Teknik direktör Üzülmez, Beşiktaş’tan Mustafa Pektemek’i istedi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 12:08
Pektemek'e sürpriz talip! Bonservisiyle...

Ligde iki haftada beklentilerin uzağında kalan Çaykur Rizespor, çareyi transferde arıyor. Teknik direktör İbrahim Üzülmez, mutlaka bir forvet almaları gerektiğini yönetime iletirken, hedefte Mustafa Pektemek var.

Olympiakos forması giyen Uros Djurdjevic’i İspanyol ekiplerinden Gijon’a kaptıran Yeşil-Mavililer, Pektemek için Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Üzülmez, mücadeleci yapısı nedeniyle Mustafa’nın takıma ciddi düzeyde katkı sağlayacağı görüşünde.

Siyah-Beyazlı kulüpte yedek olmaktan kurtulamayan ve bu sezon da forma bulması zor gözüken Mustafa, son 2 senedir kendisine gelen teklifleri reddediyor. Çaykur Rizespor Yönetimi, Mustafa’yı ikna etmesi halinde Beşiktaş’la el sıkışılacak.

Bonservisiyle alınacak

Geçen sezon 3 kulvarda çıktığı 15 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki forvetin, Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Eğer oyuncuyla anlaşma sağlanırsa Karadeniz ekibi, bonservisiyle birlikte bu transfer gerçekleştirecek.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 12:08
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