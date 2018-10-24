Pekmezli diyet puding tarifi
Pekmez kan yapıcı faydalı bir besindir. Diyet listesinde olabilecek bir tarif. İşte unsuz diyet puding tarifi ve yapılışı yazının devamında…24 Ekim 2018 Çarşamba 22:45
MALZEMELER
1 su bardağı pekmez
2 su bardağı su (aynı bardak ile)
1 yemek kaşığı tepeleme nişasta
ÜZERİ İÇİN
Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz
YAPILIŞI
Bir tencerenin içerisine malzemeleri sırayla malzemeleri ekleyin. Pekmezi ve suyu önce tencereye dökerek, karıştırın. Su ve pekmez karıştıktan sonra içerisine nişastayı ilave edin. Nişastayı eklerken bir elinizle de çırpın ki, topaklanma olmasın. Birbirleriyle iyice karıştıktan sonra ocağın altını açın ve orta hararetli ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Muhallebi ortasından pıt pıt patlayınca istenilen kıvama gelmiş demektir. Eğer daha kıvamlı puding istiyorsanız, nişastayı biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Sonra muhallebiyi kaselere dökün ve üzerine dövülmüş cevizi serperek soğumaya bırakın.
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