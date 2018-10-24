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Pekmezli diyet puding tarifi

Pekmez kan yapıcı faydalı bir besindir. Diyet listesinde olabilecek bir tarif. İşte unsuz diyet puding tarifi ve yapılışı yazının devamında…

24 Ekim 2018 Çarşamba 22:45
Pekmezli diyet puding tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pekmez
2 su bardağı su (aynı bardak ile)
1 yemek kaşığı tepeleme nişasta

ÜZERİ İÇİN

Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz

YAPILIŞI

Bir tencerenin içerisine malzemeleri sırayla malzemeleri ekleyin. Pekmezi ve suyu önce tencereye dökerek, karıştırın. Su ve pekmez karıştıktan sonra içerisine nişastayı ilave edin. Nişastayı eklerken bir elinizle de çırpın ki, topaklanma olmasın. Birbirleriyle iyice karıştıktan sonra ocağın altını açın ve orta hararetli ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Muhallebi ortasından pıt pıt patlayınca istenilen kıvama gelmiş demektir. Eğer daha kıvamlı puding istiyorsanız, nişastayı biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Sonra muhallebiyi kaselere dökün ve üzerine dövülmüş cevizi serperek soğumaya bırakın.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 22:45
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