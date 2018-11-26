Pekmez yapmak maharet kadar püf noktalarına da dikkat istiyor

Sizde ne kadar maharet var bilemeyiz ama, işte püf noktaları:

-Pekmez kaynarken muhakkak kefini yani üst köpüğünü alın. Köpük onu bulandırabilir ve pekmezin ömrünü kısaltır. Kefini alırsanız pekmezde yanık tat olmaz.

-Pekmez yaparken kefinin rahatça toparlanabilmesi için 1 yumurtanın beyazını henüz yeni ısıtmaya başladığınız meyve suyuna ekleyin. Yumurta bir anda köpüğü alıp götürür.

-Kaynayan meyve suyu uçarken tencerenin kenarlarında biraz kalır, bu kalıntıları nemli bir tülbentle silmek gerekir aksi takdirde tencere kaynadıkça yanar. Bu da pekmezin hem sağlıklı olmasını hem de tadını bozar.

-Pekmezin topraklı bölümünü dipte bırakmalı, buna yakın kısımları da iki kere süzmelisiniz.

-Pekmezi pişirirken tıpkı reçeldeki gibi sıcakken daha akışkan olacağını unutmayın. Alıştığınızdan daha sulu bir kıvamda iken altını söndürün.

-Sadece üzüm pekmezi olmaz biliyorsunuz. Fakat üzümden farklı olarak elma, armut ve ayva, suyunu bir çuvala koyup ezince kolay kolay vermez. Bunlar, biraz su eklenerek kaynatılır.

-Diyelim meyveler 5’er kilo ise 2’şer litre içme suyu eklemelisiniz. Kabukları ve çekirdekleri de içinde güp güp kaynayana kadar yüksek sonra kısık ateşte yaklaşık 1,5 saat, özünü suyuna verene kadar kapağı kapalı kaynatmalısınız.

-Ilıyınca çuvala koyup sıkabilirsiniz.

-Bir başka yöntem meyve suyu sıkacakları kullanmak. Onların güzelliklerinden faydalanıp kupkuru bir posa elde edip, meyvenin tüm suyunu ayırın.

-Ayva hayli zorlu olduğundan makine bile kolayına başedemez. Tam verim alabilmek için sıktığımız sudan biraz ekleyerek açılmasını sağlayın.

-Bundan sonra, geniş kaplara koyup, içlerine 1’er avuç pekmez toprağı atıp, bu şekilde bir gün bekletin.

-Ertesi gün kabın altındaki tortulu tabakayı almadan, süzerek geniş bir tencereye alıp ocağın altını orta ateşte açın.

-Çıktıkça köpüğünü alın. Suyu azaldıkça kenarlarını nemli bir tülbent veya peçeteyle silin.

-Suyu iyice azalıp pekmez rengini almaya başladığında temiz bir tabağa bir kaşık kadar döküp, soğutun ve kıvamına bakın.

-Pekmezin soğudukça kalınlaşacağını unutmayın.

-Sıcak sıcakken kavanozlayıp kapağını sıkıca kapatın. Pekmezin derecesi çok yüksek olacağından kavanozları fırında biraz ısıtın hem de sterilize edin. Bunları yaparken ellerinizi yakmamaya dikkat edin.

-5’er kilo elma ve armuttan 400 gram, ayvadan ise 250 gram kadar pekmez olur.

Sıkma ve kaynatma pekmezlerin farkları

Meyve suyu sıkacağı ile yapılan pekmezler çok daha lezzetlidir. Renklerinin de berrak ve parlak olduğunu görürsünüz.

Haşlama pekmez biraz daha karamel tadındadır. Üstelik tatları birbirine benzer, ayırdetmekete zorlanırsınız. Nedense meyvenin rahiyası daha az geçiyor pekmeze. Diğer olumsuz yanı da bereketsiz oluşu. Hemen hemen % 15 kadar daha az pekmez oluyor.