  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meclis’te nöbet tutacağınıza… Işıkhan'dan emekli istismarcısı CHP'ye fena kapak Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Ankara-Samsun YHT Projesi'nde yeni etap çalışmaları bu yıl başlayacak Adliye'de silahlı saldırı Gökyüzündeki Truva atı: Pentagon’un ‘kanlı kamuflaj’ dosyası Üniversitelere Cuma namazı uyarısı! Akit yazdı YÖK harekete geçti DEM'li Belediyelerin emekçi oyunu Ekrem İmamoğlu’nun jeti detayı da var! Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı Trump’tan sürpriz hamle: Machado Beyaz Saray’a geliyor "Kapalı askeri bölge" ilan edildi! Suriye ordusundan sivillere çağrı: Bu bölgeden uzak durun ATM’de yeni dönem başladı: Bankaların 2026 para çekme ve yatırma limitleri açıklandı… En yüksek limit hangi bankada?
Gündem İzmir açıklarında hareketli saatler
Gündem

İzmir açıklarında hareketli saatler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İzmir açıklarında hareketli saatler

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre; İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 2'si çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'de feci kaza! Henüz 26 yaşındaydı
İzmir'de feci kaza! Henüz 26 yaşındaydı

Yerel

İzmir'de feci kaza! Henüz 26 yaşındaydı

Henüz 16 yaşında! İzmir’de torbacı suçüstü yakalandı
Henüz 16 yaşında! İzmir’de torbacı suçüstü yakalandı

Yerel

Henüz 16 yaşında! İzmir’de torbacı suçüstü yakalandı

İzmir’de kooperatif vurgununa bir darbe daha! Başsavcılık Tunç Soyer ve Kaya’nın tahliyesine itiraz etti!
İzmir’de kooperatif vurgununa bir darbe daha! Başsavcılık Tunç Soyer ve Kaya’nın tahliyesine itiraz etti!

Gündem

İzmir’de kooperatif vurgununa bir darbe daha! Başsavcılık Tunç Soyer ve Kaya’nın tahliyesine itiraz etti!

CHP’li yönetim yine elini yüzüne bulaştırdı: İzmir’in kaderi yine ‘susuzluk’ oldu!
CHP’li yönetim yine elini yüzüne bulaştırdı: İzmir’in kaderi yine ‘susuzluk’ oldu!

Gündem

CHP’li yönetim yine elini yüzüne bulaştırdı: İzmir’in kaderi yine ‘susuzluk’ oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23