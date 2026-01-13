  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Amerikan yetkililer, bazı liderler İran'da rejim değişikliği istiyor dedi gündemi sarstı: Büyük bir karar Evlilikte 25 yılını tamamlayan çiftlere en güzel hediye Yollar kapandı, görüş mesafesi sıfıra düştü! Kar ve tipi Kars’ta hayatı felç etti CHP'den büyük yalan! 'İstanbul'a hayırlı olsun' dedikleri yerin haline bakın Peş peşe çıkan kırmızı kartlar Burak Yılmaz’ı delirtti: Önüne çıkana saldırdı Dünya genelinde kayıp! Gıda israfının faturası ağırlaşıyor: Beklenmedik şok gelişme herkesi şok edecek! Neler oluyor...
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Evlilikte 25 yılını tamamlayan çiftlere en güzel hediye
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Evlilikte 25 yılını tamamlayan çiftlere en güzel hediye

Mardin Büyükşehir Belediyesi, evlilikte 25 yılını tamamlayan 47 çifte güzel bir hediye verecek.

1
#1
Foto - Evlilikte 25 yılını tamamlayan çiftlere en güzel hediye

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2025 Aile Yılı kapsamında aile kurumunu güçlendirmeye yönelik hayata geçirilen proje kapsamında evlilikte 25 yılını tamamlayan çiftler arasından belirlenecek 47 çift, umre ibadeti için kutsal topraklara uğurlanacak.

#2
Foto - Evlilikte 25 yılını tamamlayan çiftlere en güzel hediye

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde, umreye gidecek çiftlerin belirleneceği kura çekimi perşembe günü saat 14.00'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

#3
Foto - Evlilikte 25 yılını tamamlayan çiftlere en güzel hediye

Gerçekleştirilecek kura çekimiyle birlikte, evliliklerinde 25 yılı geride bırakan 47 çift, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kutsal topraklarda umre ibadetini yerine getirme imkanı bulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler
Gündem

Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler

Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunların perde arkası bir bir deşifre olmaya devam ediyor. Doç. Dr. Ahmet Kavlak, katıldığı programda Türkiy..
Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı!Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum
Siyaset

Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı!Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK Toplantısı'nda Suriye ordusunun Halep operasyonlarıyla ilgili ilk defa konuştu.

Damadı Yahudi çıktı: Truva atı Pehlevi!
Dünya

Damadı Yahudi çıktı: Truva atı Pehlevi!

İran’daki sokak gösterilerini son Şah’ın oğlu Rıza Pehlevi destekliyor. El artırıp ‘Şehirleri ele geçirin’ mesajı veren 65 yaşındaki Pehlevi..
FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!
Siyaset

FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ’cü cuntacılara methiyeler düzen, "Yarın bizimdir" diyerek milletin iradesine kastedenlere deste..
Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı
Gündem

Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı

Suriye ordusunun PKK/SDG işgalinden kurtardığı Halep'in doğu kırsalında, Suriye ordusu ile SDG arasında şiddetli çatışmalar ve karşılıklı b..
270 uçak aynı anda park edecek: Dev havalimanı geliyor
Dünya

270 uçak aynı anda park edecek: Dev havalimanı geliyor

Kıtanın en büyük havacılık yatırımı Etiyopya’dan geldi. 12,5 milyar dolarlık Bishoftu Uluslararası Havalimanı, 110 milyon yolcu kapasitesiyl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23