  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meclis’te nöbet tutacağınıza… Işıkhan'dan emekli istismarcısı CHP'ye fena kapak Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Ankara-Samsun YHT Projesi'nde yeni etap çalışmaları bu yıl başlayacak Adliye'de silahlı saldırı Gökyüzündeki Truva atı: Pentagon’un ‘kanlı kamuflaj’ dosyası Üniversitelere Cuma namazı uyarısı! Akit yazdı YÖK harekete geçti DEM'li Belediyelerin emekçi oyunu Ekrem İmamoğlu’nun jeti detayı da var! Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı Trump’tan sürpriz hamle: Machado Beyaz Saray’a geliyor "Kapalı askeri bölge" ilan edildi! Suriye ordusundan sivillere çağrı: Bu bölgeden uzak durun ATM’de yeni dönem başladı: Bankaların 2026 para çekme ve yatırma limitleri açıklandı… En yüksek limit hangi bankada?
Yaşam Boztepe’de kış keyfi başladı!
Yaşam

Boztepe’de kış keyfi başladı!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ordu’da kar yağışıyla birlikte Boztepe beyaz örtüyle kaplandı. Bölgeye çıkan vatandaşlar kar topu oynadı, kızakla kaydı ve manzaranın tadını çıkardı.

Ordu’da etkisini sürdüren kar yağışı, kentin en çok ziyaret edilen noktalarından Boztepe’yi tamamen beyaza çevirdi. Kentin yüksek kesimlerinde 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası birçok bölge beyaz örtüyle kaplandı. 530 rakımlı Boztepe de bugün öğle saatlerinde etkisini artıran karla beyaza büründü. Kentin seyir terası olarak bilinen Boztepe'ye çocuklarıyla giden çok sayıda kişi, kızaklarla kayıp, kar topu oynadı ve fotoğraf çektirdi.

 

Kar manzarayı masalsı bir şekle dönüştürdü

Boztepe’ye Giresun’dan geldiğini belirten Nihan Eseli (37), "Kar yağınca güzel bir manzara olacağını düşündüğümüz için buraya geldik. Her yer çok güzel, manzaranın tadını çıkaracağız. Kar yağdığında her zaman geliyoruz. Kartpostal gibi ortam var. Çok güzel fotoğraflar çektirdik” diye konuştu.

 

Kar yağışını görünce kent merkezinden Boztepe’ye çıktığını söyleyen Zeynep Su Cörüt (15) ise “Teleferikle buraya geldik. Arkadaşlarımla kar topu oynayıp, kızakla kayıyoruz. Her yer bembeyaz çok güzel" dedi.

Beyaz afet kapıda! Adıyaman’da yoğun kar yağışı üç ilçeyi esir aldı
Beyaz afet kapıda! Adıyaman’da yoğun kar yağışı üç ilçeyi esir aldı

Yerel

Beyaz afet kapıda! Adıyaman’da yoğun kar yağışı üç ilçeyi esir aldı

Kar yağışı havadan görüntülendi! Başakşehir beyaza büründü
Kar yağışı havadan görüntülendi! Başakşehir beyaza büründü

Yaşam

Kar yağışı havadan görüntülendi! Başakşehir beyaza büründü

Kayseri’de yoğun kar yağışı! Kent merkezi beyaza büründü
Kayseri’de yoğun kar yağışı! Kent merkezi beyaza büründü

Yerel

Kayseri’de yoğun kar yağışı! Kent merkezi beyaza büründü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23