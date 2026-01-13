  • İSTANBUL
Yaşam 3 büyükşehir için kritik gün açıklandı! Bu hafta hava nasıl olacak?
Yaşam

3 büyükşehir için kritik gün açıklandı! Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit; İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava sıcaklıklarının pazar gününe kadar artacağını açıkladı. Macit, yağışın devam edeceği bölgeler için buzlanma, don ve çığ riskine karşı da peş peşe uyarılarda bulundu.

İstanbullular merakla bekledikleri kar yağışına kavuşamadı. Hal böyle olunca gözler hafta sonuna çevrildi. Peki, hafta sonu kar yağışı etkili olacak mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Çarşamba günü Batı Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ve Karadeniz'in özellikle doğu kesimlerinde yağışların devam etmesini beklediklerini belirten ifade eden Macit, sözlerine şu şekilde devam etti:

 

Ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir

"Marmara'nın kuzeyinde yağışlar devam ediyor. Yağışlar genellikle iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, kıyılarda yağmur şeklinde olacak. Perşembe ve cuma günü de Karadeniz'in tamamında, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar devam ediyor. Yağışlar kıyılarda yine yağmura dönecek ama iç kesimlerde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Özellikle buzlanma ve don olayı, yağışın geçmesiyle birlikte, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kendini gösteriyor. Vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Bir de Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde de çığ tehlikesi devam ediyor. Bu konuda da dikkatli olurlarsa vatandaşlarımızı uyaralım."

 

3 büyük şehirde hava nasıl olacak?

3 Büyükşehir'de beklenen hava durumuna ilişkin konuşan Macit, "İstanbul'da sıcaklıklar artıyor. Hava sıcaklıkları önümüzdeki 3 gün boyunca 10-12 derece civarında olacak. İstanbul'da yağmur bekliyoruz. İstanbul'da sıcaklık düşüşü hafta sonu, pazar gününden itibaren bekleniyor. Ankara'da yağış beklemiyoruz ancak sabah saatlerinde hava sıcaklığı, çarşamba günü sabah, eksi 5 dereceye kadar düşüyor. Ama Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca, yine gece sıcaklıkları ile beraber gündüz sıcaklıkları da artış gösterecek. İzmir'de yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı 15-16 dereceye kadar çıkacak. Hava sıcaklıkları pazar gününe kadar, batı kesimlerde 3 büyük şehirde artıyor. Pazar günden itibaren azalış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

