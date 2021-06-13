Pekerler laik mahalleye göz kırptı

Suç örgütü kurmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in videolarını çeken büyük oğlu Celalhan Peker'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda laik mahalleye göz kırptığı görüldü.

Celalhan Peker Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Z kuşağının Atatürkçü olması beni çok sevindiriyor. Bu demektir ki 20 senede her şeyi çaldılar ama bizden gençliği çalamamışlar." ifadelerini kullanarak laik mahalleye göz kırptı.

Peker'in Videolarını çekiyor

Sedat Peker'in 6 Haziran 2021 Pazar günü yayınladığı 9'uncu videoda, masadan düşen yüzüğü yerden alıp tekrar masaya koyan kişinin Peker'in büyük oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı.

Kolundaki dövmeler ele verdi

Peker'in videoda masaya vurduğu sırada masada bulunan yüzük yere düştü. Peker, kamera arkasındaki kişiden yüzüğü yerine koymasını istedi. O esnada kolu kadraja giren kişinin kolundaki dövmeler dikkat çekti. Videoda kolu gözüken ve dövmeleri dikkat çeken kişinin, Sedat Peker'in büyük oğlu Celalhan Peker olduğu öğrenildi. 48 yaşında olan Sedat Peker Sakarya doğdu fakat uzun süre Almanya'da yaşadı. 2008 yılında Özge Yılmaz ile evlenen Sedat Peker'in Serdarhan Peker, Boğaçhan Talha Peker, Filiz Lina Peker, Celalhan Peker adında 4 çocuğu bulunuyor.