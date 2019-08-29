Pekcan: "Yüksek teknolojili yatırımcıları Türkiye’de üretime davet ediyoruz. İhracat Ana Planımızla yeni bir rota belirliyoruz. Bu rota ihracatını verimlilik, inovasyon ve dijitalleşme ile artıran bir Türkiye."

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