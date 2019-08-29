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Pekcan: "Eximbank desteklerinden yararlandırılacak ihracatçı sayısının 15 bin 500; destek tutarının ise 70,4 milyar dolar olmasını hedefliyoruz."

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:44
Pekcan: "Eximbank desteklerinden yararlandırılacak ihracatçı sayısının 15 bin 500; destek tutarının ise 70,4 milyar dolar olmasını hedefliyoruz."
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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:44
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