Pekcan: "Eximbank desteklerinden yararlandırılacak ihracatçı sayısının 15 bin 500; destek tutarının ise 70,4 milyar dolar olmasını hedefliyoruz."

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