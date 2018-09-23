Pegasus’tan iki haneli büyüme hedefi

EKONOMİ SERVİSİ Esas Holding bünyesinde bulunan Pegasus Havayolları, 2018’i başarılı şekilde tamamlamayı planlıyor. CEO Mehmet Nane, “İki haneli büyümeye devam ettireceğiz. Yolcu adedini önemli oranda arttıracağız” dedi. 2018 gibi 2019’un da iyi geçeceğini vurgulayan Nane şu açıklamalarda bulundu:

2018 itibari ile uçak adedimizi 81’e taşıyacağız.

2019’da 18 uçağı daha filomuza dâhil edeceğiz.

İlk 6 ay umduğumuzdan daha iyi geçti. İç hatlarda yüzde 88,4 ve dış hatlarda yüzde 80,5 ile rekor doluluk oranlarını gördük. 2 milyar 900 milyon lira satış geliri elde ettik.

YABANCI YAĞIYOR

Kur artışı giderlerimizi katladı. Ama yerli ve yabancı yolcularımızın sayısını önemli oranda artırdığımız için bu giderleri kompanse ettik.

Bu sene ülkemize 35-40 milyon yabancının geleceği tahmin ediliyor. Talepler 2015’in ötesinde.

Dolar ve Euro’da yukarı yönlü oynamalar bilet fiyatlarımızı artırmadı. 2017 Nisan ayından bu yana fiyatlarımız aynı ama yakın bir dönemde revize edilebilir.

Her alanda atılım yapıyoruz, iki haneli büyümeye, yolcu adedimizi artırmaya devam ediyoruz.

İstanbul Yeni Havalimanı tamamlandığında, 6 pist de devreye girdiğinde yük ve yolcu adedimiz yüzde 300 artacak.

Sabiha Gökçen’de ikinci pistin yapımı devam ediyor. 2019 yazında ya da 2020 başında pistin tamamlanacağını öngörüyoruz. Bu adımın yararını göreceğiz.

YENİ YATIRIMLAR GELİYOR

Yer hizmetlerine de ciddi yatırımlar yaptık. Bu yatırımlarla müşterilerimizin memnuniyetini arttırmayı hedefledik. Yan ürün olarak maliyetler vardı. Yatırımın ardından bu maliyetler yüzde 10 daraldı.

İstanbul dışında yüzde 100 kapasitemizi dolduracak bir yatırım yakalarsak onu da ele alırız. Bunun için aday olarak Ankara, İzmir ve Antalya var.