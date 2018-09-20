Pegasus uluslararası ödüllerde finale kaldı

Pegasus Hava Yolları Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk, Pegasus Hava Yolları olarak, en öncelikli hedeflerinden birinin misafirlerin uçuş öncesi, sırası ve sonrasındaki seyahat deneyimlerini daha da geliştirmek ve iyileştirmek olduğunu kaydetti. Öztürk, “Ödüller kapsamında Türk sivil havacılık sektörünü temsil etmek de bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Misafir deneyimini her geçen gün daha da iyileştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.