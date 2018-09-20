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Pegasus uluslararası ödüllerde finale kaldı

Pegasus Hava Yolları, dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin müşteri deneyimi projelerini ödüllendiren Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri kapsamında “Müşteri İçgörüleri ve Geri Bildirim” kategorisinde finale kaldı.

20 Eylül 2018 Perşembe 10:10
Pegasus uluslararası ödüllerde finale kaldı

Pegasus Hava Yolları Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk, Pegasus Hava Yolları olarak, en öncelikli hedeflerinden birinin misafirlerin uçuş öncesi, sırası ve sonrasındaki seyahat deneyimlerini daha da geliştirmek ve iyileştirmek olduğunu kaydetti. Öztürk, “Ödüller kapsamında Türk sivil havacılık sektörünü temsil etmek de bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Misafir deneyimini her geçen gün daha da iyileştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 10:10
  1. Pegasus Hava Yolları
  2. Pegasus Hava Yolları Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk

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