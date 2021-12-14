Pegasus karbon emisyonunu 2030’a kadar yüzde 20 azaltacak

Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklamaya göre, uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) “2050’ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu” taahhüdünde bulunan öncü hava yolu firmaları arasında yer alan şirket, bu taahhüdü pekiştirmek amacıyla 2030 yılı ara dönem hedefini belirledi.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, “Pegasus Hava Yolları olarak, ‘2050’ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu’ taahhüdümüzü pekiştirmek amacıyla 2030 yılı için ara dönem hedefimizi belirledik. Bütün çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda şekillendiriyoruz. Filo dönüşümü stratejimiz çerçevesinde yakıt konusunda daha verimli olan Airbus NEO model uçak sayımızı artırarak emisyon yoğunluğumuzu azaltacağımızı öngörüyoruz. Tüm operasyonlarımızı ve faaliyetlerimizi ‘sürdürülebilir çevre’ anlayışıyla yönetirken, ülkemizin ve bölgemizin en yeşil hava yolu olma hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.