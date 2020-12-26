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Aktüel Pegasus Havayolları'ndan yurt dışından gelen yolculara negatif PCR testi hatırlatması
Aktüel

Pegasus Havayolları'ndan yurt dışından gelen yolculara negatif PCR testi hatırlatması

Yeniakit Publisher
2020-12-26 13:43:34 -
Pegasus Havayolları'ndan yurt dışından gelen yolculara negatif PCR testi hatırlatması

İSTANBUL (AA) - Pegasus Havayolları, 28 Aralık’tan itibaren yurt dışından Türkiye’ye gelecek yolcular için uçuştan 72 saat önce yapılmış ve negatif sonuçlu PCR testinin zorunlu olacağı hatırlatmasında bulunarak, yolcuların seyahatlerini buna göre planlamaları uyarısında bulundu.

Pegasus Havayolları, pazartesi gününden itibaren devreye girecek zorunlu test uygulamasıyla ilgili yolcuların sorun yaşamaması için sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Şirketin resmi twitter adresinden paylaşılan mesajda “Resmi otoriterlerin kararı üzerine; 28.12.2020 tarihinden itibaren Türkiye’ye yapılacak olan uçuşlarımızda tüm misafirlerimizin, varış öncesi son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testi sonucu ibraz etmesi gerekmektedir. Test sonucu ibraz etmeyen misafirlerimiz uçuşlarımıza kabul edilmeyecektir. 0-6 yaş arası misafirlerimiz bu uygulamaya dahil değildir. “ ifadeleri yer aldı.

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