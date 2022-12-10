Pedofili ‘zillet’in işi

Psikolojik sorunları olduğu anlaşılan bir kızın, doğruluğu tartışmalı ifadeleri ile başlatılan dava üzerinden, önce “6 yaşında evlendirildi” yalanını uyduran, akabinde koro halinde “Tarikatlar iktidarını defedelim” yaygarasıyla İslami kesimi hedef alan azgın azınlığın gerçek yüzünü arşivler ifşa etti. “Çocuk hakları” denildiğinde mangalda kül bırakmayan zillet bileşenlerinin, gerçekte pedofili bataklığına saplandığı ortaya çıktı.

Her türlü sapkınlık

Şer ittifakına açıktan destek veren terör örgütü PKK her yıl dağa kaçırdığı binlerce çocuğu istismar ederken, yaşları 11 ila 14 arasında değişen 4 kız çocuğuna defalarca istismar ettiği gerekçesiyle yeğeni tutuklanan Kılıçdaroğlu’nun partisi CHP’de çok sayıda çocuğun tacize ve tecavüze uğradığı kamuoyuna yansıdı. Şer ittifakı, pedofilik sapkınlığı bir hakmış gibi gören LGBTİ’leri meşrulaştırmaya çalışırken, yayınlarla çocuk istismarını normalleştirmeye yönelik skandallarda rol oynadı.

CHP’nin dosyası kabarık

İşte zilletin başı CHP’nin yüz kızartan sapıklık vakaları...

Fonlu medya eliyle çarpıtılan icazet fotoğrafı üzerinden, “6 yaşında çocuk! Bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir” şeklinde köpüren Kılıçdaroğlu’nun evli ve 3 çocuk babası olan yeğeni Hıdır Çakmak, yaşları 11 ila 14 arasında değişen 4 kız çocuğunu defalarca istismar ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılırken.

Eşcinselliği ‘özgürlük’ olarak nitelendiren ve göreve gelir gelmez İBB bünyesinde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’ kurmaya çalışan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, sözde 3. sınıf çocuklar için yayınlanan ve her satırı pedofilik içerik barındıran Fransız Brigitte Labbé’ın ‘Çıtır Çıtır Felsefe’ isimli kitabının tanıtımını yaptı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından göreve getirilen Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut’un yetiştirme yurdunda kalan 16 yaşındaki Berivan isimli kız çocuğuna “yardımcı olacağım” bahanesiyle tecavüz ederek, hamile bıraktı.

Hızını alamıyorlar

CHP 36. Olağan Kurultayı’na gitmek için Kuşadası’ndan hareket eden otobüste 13 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden İlçe Yöneticisi M.Y tutuklandı.

CHP’li Müsteşar Saim Kendir, yüzme öğretme bahanesiyle 4 kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis yedi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, mavi tıklı, onaylı resmi twitter hesabında pedofili/çocuk pornosu paylaştı.

CHPli Manavgat ilçe yöneticisi ve aynı zamanda gazeteci olan Recep Memili, kız çocuğuna tâcizden hapis cezası aldı.

CHPli Tekirdağ Saray Belediyesi’nde Başkan Danışmanı Savaş Korucuoğlu, stajyer öğrencileri taciz etti.

CHP Antalya İl Gençlik Kolları’nın Döşemealtı Mesire alanındaki kampında İl Başkanı Mürsel Coşkun, 17 yaşındaki genç kızı taciz etti.

Bilgisayarında çocuk pornosu ele geçirilen CHP’li Bolu Belediyesi İmar Müdürü Mehmet Özen tutuklandı.

Bursa Osmangazi CHP İlçe Başkanı Metin Akyolcular, iki genç kızı taciz etti.

Sapıkların adresi kandil

6’lı masanın tam göbeğinde yer alan gizli ortak HDP’nin silahlı kanadı PKK da kadın ve çocuklara yönelik vahşi cinsel istismar ve tecavüz rezaletleriyle dikkat çekiyor. Aralarında örgüte katılan küçük yaştaki çocuklara yönelik sistematik tecavüzleri nedeniyle ismi “Biçirpînin (sapık) Abbas” olarak anılan Duran Kalkan’ın da yer aldığı PKK yönetim kademesi zorla kaçırdığı çocukları acımasızca istismar ediyor. Bir kadın teröristin, “Sizlere yeminle söylüyorum dağda tecavüzden kurtulma şansınız yüzde bir” sözleriyle maskesini düşürdüğü ve çocuklara yönelik tecavüz rezaletiyle gündeme gelen PKK, sadece mayıs ayında 600 çocuğu dağa kaçırdı.

Yazarı da STK’sı da rezil

Zilletin STK ve destekçileri de rezillikte sınır tanımıyor...

Türk aile yapısını hedef alan LGBTİ lobisi, bir yandan hazırladığı kılavuzlarla ilkokula kadar sızmaya çalışırken, diğer yandan sözde “çocuk trans” adı altında hiçbir bilişsel aidiyeti oluşmayan çocukları defalarca sapkın emellerine alet etmesiyle biliniyor.

Gezicilerin gözde yazarı Ahmet Ümit’in yazdığı Kırlangıç Çığlığı isimli paçavranın 70. Sayfasında ise, “Akif kendi durumundan rahatsızmış. Bu boş çerçeveler, bu defterler adamın acı çektiğini gösteriyor. Belki de yazsaydı yahut yazabilseydi vazgeçerdi çocukları taciz etmekten” ifadeleri ile çocuk tacizcisi sapkınlar masumlaştırılıyor.

Bebeğe bile istismar

FETÖ’nün gelini Elif Şafak’ın Mahrem isimli paçavrasının 238, 239 ve 240. Sayfalarında da küçük bir çocuğun istismar edilmesi ayrıntılı bir şekilde tasvir ediliyor.

Seküler kesimin gözde yazarlarından Ayşe Kulin’in Gece Sesleri kitabında küçücük bir bebeğin, yetişkin bir kadın tarafından istismar edilmesi ayrıntılı şekilde okuyucuya aktarılarak, çocuk istismarı özendiriliyor.