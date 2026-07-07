Pazarcı salatalıkların arasında 155 bin TL'lik altını buldu, polise teslim etti

Eskişehir'de bir semt pazarında sıradan görünen bir gün, örnek bir dürüstlük hikâyesine dönüştü. Pazarcı Abdullah Eroğlu, tezgâhındaki salatalıkları düzeltirken yeşilliklerin arasında parıldayan bir nesne fark etti.

Eğilip baktığında gördüğü şey bir altın bilezikti. Güncel piyasa değeriyle yaklaşık 155 bin TL'yi bulan takıyı, hiç tereddüt etmeden polis ekiplerine teslim etti.

Olay Gültepe'deki semt pazarında yaşandı

Gültepe Mahallesi Millet Caddesi'nde kurulan semt pazarında esnaflık yapan Eroğlu, her gün olduğu gibi tezgâhının başında müşterilerine hizmet veriyordu. Beklenmedik olay tam da bu sırada gelişti.

Bir müşteri salatalık seçerken bileziğini düşürmüştü. Eroğlu, tezgâhtaki salatalıkları düzenlerken yeşilliklerin arasında parıldayan bileziği gördü.

Ölçtü: 23-24 gram, 24 ayar

Bulduğu takıyı tartan Eroğlu, bileziğin yaklaşık 23-24 gram ağırlığında olduğunu belirledi. 24 ayar altının güncel piyasa değeri göz önüne alındığında, bileziğin yaklaşık 140 ile 155 bin TL arasında bir karşılığı vardı.

Değerin bu kadar yüksek olması Eroğlu'nun kararını değiştirmedi. Durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Tutanakla polise teslim etti

Olay yerine gelen ekipler, altın bileziği sahibine ulaştırılmak üzere tutanak karşılığında teslim aldı. Eroğlu'nun bu davranışı çevredeki esnaflar tarafından da olumlu karşılandı.

"Helale haram bulaştıramayız"

Bulduğu değerli takıyı eksiksiz şekilde teslim eden Eroğlu, kararının arkasındaki düşünceyi sade sözlerle anlattı:

"Müşterinin biri salatalık seçerken bileziğini düşürmüş. Tezgahtaki salatalıkları düzeltirken fark ettim. Tarttım, 23-24 gram civarı geliyor. Tahminimce 140-150 bin lira civarında bir değeri var. Biz zaten sabahtan akşama kadar alnımızın teriyle para kazanmaya çalışan insanlarız. Helale haram bulaştıramayız. Herkesin kendi malı, inşallah sahibini bulurlar. Tek temennimiz bu."

"Pazar saygısında kaldığı sürece sahibine ulaşır"

Pazar yerlerinde bu tarz durumların zaman zaman yaşanabileceğini belirten Eroğlu, dürüstlüğün önemine dikkat çekti:

"Bileziği bulur bulmaz hemen polise haber verdim. Bir şekilde sahibine ulaşırlar diye düşündüm. Tabii ki böyle şeyler bazen olabiliyor ama pazar saygısında, pazar esnafının elinde kaldığı sürece bir şekilde sahibine ulaştırılır. Zaten olması gereken de budur. İnşallah herkes kendine yakışanı yapar ve en kısa sürede sahibi mutluluğuna kavuşur."

Sık Sorulan Sorular

Altın bileziği kim buldu? Eskişehir Gültepe Mahallesi Millet Caddesi'ndeki semt pazarında esnaflık yapan Abdullah Eroğlu buldu.

Bilezik nerede bulundu? Eroğlu, tezgâhındaki salatalıkları düzeltirken bir müşterinin düşürdüğü bileziği yeşilliklerin arasında fark etti.

Bileziğin değeri ne kadar? Yaklaşık 23-24 gram ağırlığındaki 24 ayar bilezik, güncel piyasa değeriyle yaklaşık 140 ile 155 bin TL arasında.

Bilezik ne oldu? Eroğlu bileziği polis ekiplerine bildirdi; ekipler tutanak karşılığında, sahibine ulaştırılmak üzere teslim aldı.