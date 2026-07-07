  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail anketinde çarpıcı sonuçlar: Siyonistler ABD'de bile çuvalladı Türkiye'den NATO ülkelerine yatırım çağrısı: Savunma sanayiinde dev teşvik İletişim Başkanlığından NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklama: Yeni dünya Türkiye’de şekilleniyor Rutte: Rusya'nın niyeti iyi değil! Bütçesinin yarısını savaş makinelerine harcıyor Trump'ı taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı: Başkan Erdoğan karşıladı Türkiye nereden nereye geldi! 20 yıl önce halı bugün silah bakıyorlar 1.5 milyarlık villayı 15 milyona kapatmışlardı! Lüks villa vurgununa yüzsüz savunma: Fiyatı uygundu, aldık! Türkiye'den siyonist çeteye sert cevap: Doğruları söylemeye devam edeceğiz! Fransa sömürgeciyse onun suçu ne? Mbappe hakkında skandal sözler! Hani bunlar sosyalistti? Komünistler ülkesinde rüşvetin kralı
Yerel Pazarcı salatalıkların arasında 155 bin TL'lik altını buldu, polise teslim etti
Yerel

Pazarcı salatalıkların arasında 155 bin TL'lik altını buldu, polise teslim etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Pazarcı salatalıkların arasında 155 bin TL'lik altını buldu, polise teslim etti

Eskişehirli pazarcı Abdullah Eroğlu, tezgâhındaki salatalıkların arasında bulduğu 24 ayar altın bileziği tutanakla polis ekiplerine teslim etti.

Eskişehir'de bir semt pazarında sıradan görünen bir gün, örnek bir dürüstlük hikâyesine dönüştü. Pazarcı Abdullah Eroğlu, tezgâhındaki salatalıkları düzeltirken yeşilliklerin arasında parıldayan bir nesne fark etti.

Eğilip baktığında gördüğü şey bir altın bilezikti. Güncel piyasa değeriyle yaklaşık 155 bin TL'yi bulan takıyı, hiç tereddüt etmeden polis ekiplerine teslim etti.

Olay Gültepe'deki semt pazarında yaşandı

Gültepe Mahallesi Millet Caddesi'nde kurulan semt pazarında esnaflık yapan Eroğlu, her gün olduğu gibi tezgâhının başında müşterilerine hizmet veriyordu. Beklenmedik olay tam da bu sırada gelişti.

Bir müşteri salatalık seçerken bileziğini düşürmüştü. Eroğlu, tezgâhtaki salatalıkları düzenlerken yeşilliklerin arasında parıldayan bileziği gördü.

Ölçtü: 23-24 gram, 24 ayar

Bulduğu takıyı tartan Eroğlu, bileziğin yaklaşık 23-24 gram ağırlığında olduğunu belirledi. 24 ayar altının güncel piyasa değeri göz önüne alındığında, bileziğin yaklaşık 140 ile 155 bin TL arasında bir karşılığı vardı.

Değerin bu kadar yüksek olması Eroğlu'nun kararını değiştirmedi. Durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Tutanakla polise teslim etti

Olay yerine gelen ekipler, altın bileziği sahibine ulaştırılmak üzere tutanak karşılığında teslim aldı. Eroğlu'nun bu davranışı çevredeki esnaflar tarafından da olumlu karşılandı.

"Helale haram bulaştıramayız"

Bulduğu değerli takıyı eksiksiz şekilde teslim eden Eroğlu, kararının arkasındaki düşünceyi sade sözlerle anlattı:

"Müşterinin biri salatalık seçerken bileziğini düşürmüş. Tezgahtaki salatalıkları düzeltirken fark ettim. Tarttım, 23-24 gram civarı geliyor. Tahminimce 140-150 bin lira civarında bir değeri var. Biz zaten sabahtan akşama kadar alnımızın teriyle para kazanmaya çalışan insanlarız. Helale haram bulaştıramayız. Herkesin kendi malı, inşallah sahibini bulurlar. Tek temennimiz bu."

"Pazar saygısında kaldığı sürece sahibine ulaşır"

Pazar yerlerinde bu tarz durumların zaman zaman yaşanabileceğini belirten Eroğlu, dürüstlüğün önemine dikkat çekti:

"Bileziği bulur bulmaz hemen polise haber verdim. Bir şekilde sahibine ulaşırlar diye düşündüm. Tabii ki böyle şeyler bazen olabiliyor ama pazar saygısında, pazar esnafının elinde kaldığı sürece bir şekilde sahibine ulaştırılır. Zaten olması gereken de budur. İnşallah herkes kendine yakışanı yapar ve en kısa sürede sahibi mutluluğuna kavuşur."

Sık Sorulan Sorular

Altın bileziği kim buldu? Eskişehir Gültepe Mahallesi Millet Caddesi'ndeki semt pazarında esnaflık yapan Abdullah Eroğlu buldu.

Bilezik nerede bulundu? Eroğlu, tezgâhındaki salatalıkları düzeltirken bir müşterinin düşürdüğü bileziği yeşilliklerin arasında fark etti.

Bileziğin değeri ne kadar? Yaklaşık 23-24 gram ağırlığındaki 24 ayar bilezik, güncel piyasa değeriyle yaklaşık 140 ile 155 bin TL arasında.

Bilezik ne oldu? Eroğlu bileziği polis ekiplerine bildirdi; ekipler tutanak karşılığında, sahibine ulaştırılmak üzere teslim aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23