Pazar yerine drone saldırısı: 10 ölü

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde kalabalık bir pazar yerine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti.

Saldırılar bölge genelinde çatışmaların yoğunlaştığı bir süreçte yaşandı.

Sudan genelinde yardımları koordine eden yüzlerce gönüllü gruptan biri olan Kuzey Darfur Acil Durum Odaları Konseyi, Cumartesi günü Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) kontrolündeki Malha kasabasındaki Harra pazarına bir drone saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Açıklamada, saldırının dükkanlarda yangına neden olduğu ve geniş çaplı maddi hasar oluştuğu ifade edildi.

Geçtiğimiz hafta da HDK kuşatması altındaki Güney Kordofan eyalet başkenti Kadugli'de düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Kadugli'de faaliyet gösteren bir insani yardım kuruluşundan bir kaynak Pazar günü AFP'ye yaptığı açıklamada, "insani yardım gruplarının güvenlik koşulları nedeniyle şehirdeki tüm çalışanlarını tahliye ettiğini" söyledi.

Ekim ayında orduyu Darfur bölgesinde düzenli ordunun son kalesi olan batıdaki Faşir kentini ele geçiren HDK, saldırılarını Kordofan bölgesine kaydırmış durumda. Bölgedeki iletişim büyük ölçüde kesildi ve Birleşmiş Milletler geçen ay Kadugli'de kıtlık ilan etti.

Son haftalarda bölgede HDK ve düzenli ordu arasındaki drone saldırılarında artış yaşanıyor. Saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybediyor.

Kaynak: Mepa News