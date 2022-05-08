Pazar kahvaltısı için nefis kolay pankek tarifi | Pankek nasıl yapılır?
Pazar sabahı için leziz bir tarif arayanlar ‘Pankek nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, pankek için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü pankek tarifi:
Leziz olduğu kadar pratik bir tarif arayanlar ‘Pankek nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, pankek nasıl yapılır?
Pazar kahvaltısı için nefis kolay pankek tarifi
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- Çeyrek çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı vanilya
Pankek nasıl yapılır?
Geniş bir karıştırma kabının içine önce 1 yumurta ve 2 yemek kaşığı şekeri alıp iyice karıştırın.
Şeker eriyince süt ve yağı ilave edin.
Ardından kabartma tozu, vanilya ve unu eleyerek karışıma ekleyin.
Pankek hamurunu güzelce karıştırın.
Pankekleri tost makinası, waffle makinası ya da tavada yağsız olarak pişirebilirsiniz.
Afiyet olsun.