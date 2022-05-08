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Kadın - Aile Pazar kahvaltısı için nefis kolay pankek tarifi | Pankek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pazar kahvaltısı için nefis kolay pankek tarifi | Pankek nasıl yapılır?

Pazar sabahı için leziz bir tarif arayanlar ‘Pankek nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, pankek için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü pankek tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-05-08 11:04:00 -
Pazar kahvaltısı için nefis kolay pankek tarifi | Pankek nasıl yapılır?

Leziz olduğu kadar pratik bir tarif arayanlar ‘Pankek nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, pankek nasıl yapılır?

Pazar kahvaltısı için nefis kolay pankek tarifi

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • Çeyrek çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı vanilya

Pankek nasıl yapılır?

Geniş bir karıştırma kabının içine önce 1 yumurta ve 2 yemek kaşığı şekeri alıp iyice karıştırın.

Şeker eriyince süt ve yağı ilave edin.

Ardından kabartma tozu, vanilya ve unu eleyerek karışıma ekleyin.

Pankek hamurunu güzelce karıştırın.

Pankekleri tost makinası, waffle makinası ya da tavada yağsız olarak pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Kadın - Aile

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