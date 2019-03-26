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Pazar günü hava nasıl olacak? Seçim günü hava durumu

Pazar günü 2019 yerel seçim için tüm Türkiye'de sandık başına gidilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son dakika tahminlerine göre perşembe günü yurdu etkisi altına alacak olan soğuk hava bazı bölgelerde kar yağışına neden olacaka. 31 Mart yerel seçimlerin yapılacağı hafta sonu yurdun yarısında kar bekleniyor. Peki Pazar günü hava nasıl olacak? Seçim günü hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

26 Mart 2019 Salı 14:46
Pazar günü hava nasıl olacak? Seçim günü hava durumu

Pazar günü 2019 yerel seçim için tüm Türkiye'de sandık başına gidilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son dakika tahminlerine göre perşembe günü yurdu etkisi altına alacak olan soğuk hava bazı bölgelerde kar yağışına neden olacaka. 31 Mart yerel seçimlerin yapılacağı hafta sonu yurdun yarısında kar bekleniyor. Peki Pazar günü hava nasıl olacak? Seçim günü hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Seçim günü hava nasıl olacak? Son dakika Meterooloji hava durumu bilgileri. Yerel seçimler yaklaşırken vatandaşlar seçim günü hava durumu nasıl olacak sorusuna da cevap arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son dakika tahminlerine göre seçimlerin yapılacağı hafta sonu yurdun yarısında kar bekleniyor. 

Martın son günlerine gelmiş olmamıza rağmen bu hafta sonu yurdun önemli bir bölümünde karlı havanın etkili olması bekleniyor. Türkiye’nin gündemi yaklaşan yerel seçimler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı ve bu tahminlere göre perşembe gününden itibaren yurdun doğusunu etkilemeye başlayacak olan soğuk ve karlı hava İç Anadolu Bölgesi’nin doğu kesimlerine kadar yayılacak. İstanbul’da bugün 18 derece dolaylarında olan hava sıcaklıkları hafta sonu 10 dereceye kadar düşecek. 

Türkiye perşembe günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Yurdun güney ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Türkiye Perşembe günü Balkanlar üzerinden gelecek ve 1 hafta sürecek soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, doğu bölgelerinde bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek yağışların, yarın öğle saatlerinde tekrar başlaması bekleniyor.

Kar nerelere yağacak?

Perşembe günü gelecek soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisiyle yurdun güney ve doğu kesimlerinde (Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu) beklenen yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bir hafta süresince Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda zaman zaman kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Yağışların; Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak illerinin doğu, Tunceli'nin kuzey ilçelerinde her gün aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek buzlanma ve don olayının ulaşımda aksamalar yaratma ve dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor. 

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 14:46
  1. Ardahan
  2. Şırnak
  3. Bayburt
  4. Van
  5. Tunceli
  6. Siirt
  7. Muş
  8. Kars
  9. İstanbul
  10. Hakkari
  11. Gümüşhane
  12. Erzurum
  13. Erzincan
  14. Bitlis
  15. Bingöl
  16. Artvin
  17. Ağrı
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