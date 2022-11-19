Pazar günü Bozcaada ve Gökçeada feribotları çalışmayacak

Çanakkale’de ulaşımın kilit noktalarından olan feribot seferlerini fırtına engeli... Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 08.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 09.00'da sefer yapılacak. Geyikli'den 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan da 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00'deki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal devam edecek.

20.11.2022 Pazar günü Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'nın güneyi ile İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyinde zaman zaman hamleli kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.