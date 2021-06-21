Pazar günleri yasak kalktı mı? Pazar günleri serbest mi?

Yurt genelinde uygulanan karara göre Pazar gününün tamamında yasak uygulanıyor. Bugün Başkan Recep Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Buna göre Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte yanıtı...

Pazar günleri yasak kalktı mı?

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusu cevap buldu. Pazar günleri uzun bir zaman dilimini kapsayan sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği ve hafta içi uygulanan yasak saatlerinin değişip değişmeyeceği son gerçekleşen kabine toplantısından bu yana merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ifade edildi.

1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayların İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile açıklanacağını duyurdu. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili 1 Temmuz'a kadar yürürlükte olacak olan süreç şu şekilde;

1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı. Detaylar İçişleri Bakanlığı Genelgesi açıklandığında eklenecek.