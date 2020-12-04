Payitaht neresi?
Payitaht Abdulhamit dizisinin TRT ekranlarından yayına girmesiyle "Payitaht neresi, Payitaht nereye denmektedir?" soruları merak kazandı. İşte ayrıntılar...
Eski yazılarda, Osmanlı döneminde özellikle İstanbul için Payitaht kelimesinin geçtiğini görürüz. Yani "Payitaht İstanbul" denildiğinde "Başkent İstanbul" denilmek istenmektedir.
Osmanlı'da İstanbul başkent olduğu için Payitaht kelimesi kullanılır. Payitaht, aynı zamanda tahtın ayakları anlamına da gelir. Burdan hareketle Payitaht kelimesi için taht, yönetici "yan anlamları da" çıkartılabilir.
Payitaht, bir ülkenin başkentini belirtmek için kullanılan kelimedir.
Eski yazılarda, Osmanlı döneminde özellikle İstanbul için Payitaht kelimesinin geçtiğini görürüz.
Yani "Payitaht İstanbul" denildiğinde "Başkent İstanbul" denilmek istenmektedir.
Osmanlı'da İstanbul başkent olduğu için Payitaht kelimesi kullanılır.