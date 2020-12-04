  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Payitaht neresi?
Yaşam

Payitaht neresi?

Payitaht Abdulhamit dizisinin TRT ekranlarından yayına girmesiyle "Payitaht neresi, Payitaht nereye denmektedir?" soruları merak kazandı. İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-12-04 22:36:00 -
Payitaht neresi?

Eski yazılarda, Osmanlı döneminde özellikle İstanbul için Payitaht kelimesinin geçtiğini görürüz. Yani "Payitaht İstanbul" denildiğinde "Başkent İstanbul" denilmek istenmektedir.

Osmanlı'da İstanbul başkent olduğu için Payitaht kelimesi kullanılır. Payitaht, aynı zamanda tahtın ayakları anlamına da gelir. Burdan hareketle Payitaht kelimesi için taht, yönetici "yan anlamları da" çıkartılabilir.

Payitaht, bir ülkenin başkentini belirtmek için kullanılan kelimedir.

Eski yazılarda, Osmanlı döneminde özellikle İstanbul için Payitaht kelimesinin geçtiğini görürüz.

Yani "Payitaht İstanbul" denildiğinde "Başkent İstanbul" denilmek istenmektedir.

Osmanlı'da İstanbul başkent olduğu için Payitaht kelimesi kullanılır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hedefleri kurşun sıkmadan darmadağın ediyor! Türkiye'nin silahı: ALKA YESS
Teknoloji

Hedefleri kurşun sıkmadan darmadağın ediyor! Türkiye'nin silahı: ALKA YESS

Türkiye'nin yeni silahları yakın zamanda görücüye çıkıyor. Bunlardan birisi de ALKA YESS olarak biliniyor. İşte yeni silaha dair her şey.....
ABD’den Türkiye açıklaması: Ankara ile birlikte yapabiliriz
Dünya

ABD’den Türkiye açıklaması: Ankara ile birlikte yapabiliriz

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Koel D. Rayburn, Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı.
Erdoğan’dan Kadir Topbaş açıklaması
Gündem

Erdoğan’dan Kadir Topbaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş ile ilgili açıklamalarda bulundu...
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay