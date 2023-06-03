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Gündem Payitaht dizisinin Tahsin Paşa’sıydı! Bahadır Yenişehirlioğlu AK Parti Grup Başkanvekilioldu
Gündem

Payitaht dizisinin Tahsin Paşa’sıydı! Bahadır Yenişehirlioğlu AK Parti Grup Başkanvekilioldu

Yeniakit Publisher
2023-06-03 14:03:00 -
Payitaht dizisinin Tahsin Paşa’sıydı! Bahadır Yenişehirlioğlu AK Parti Grup Başkanvekilioldu

AK Parti Meclis Grup yönetimi belirlendikten sonra Bahadır Yenişehirlioğlu AK Parti Grup Başkanvekili oldu. Peki Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

Bahadır Yenişehirlioğlu 18 Ocak 1962 tariinde Manisa'da doğmuştur. Daha çok roman türünde eserler vermiştir. Aynı zamanda da avukattır; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezundur. 2017-2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" dizisinde 5 sezon boyunca canlandırdığı "Tahsin Paşa" karakteriyle ün kazanmıştır. Yenişehirlioğlu, 2021-2022 yılları arasında ise TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Derviş karakterini oynadı.

 

2023 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti'den Manisa milletvekili seçildi. AK Parti Meclis Grup yönetimi belirlendikten sonra AK Parti Grup Başkanvekili oldu.

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