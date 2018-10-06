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Payitaht Abdülhamid'de Rothschild sahnesi geceye damga vurdu

TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Payitaht Abdülhamid, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

06 Ekim 2018 Cumartesi 19:08
Payitaht Abdülhamid'de Rothschild sahnesi geceye damga vurdu

TRT'nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in 3. sezonu dün akşam yayınlanan 55. bölümle birlikte başlamış oldu.

Ulu Hakan Abdülhamid'in son 13 yılındaki siyasi gerilimleri anlatan dizinin 3. sezonunun ilk bölümünü düzenlenen organizasyonla dizi çalışanları hep birlikte izledi.

Bu sezonun konusu: Dünyayı yöneten para 

Abdülhamid’i karakterine hayat veren Bülent İnal, "Çok güzel bir senaryomuz var. Çok güzel bir bölüm olduğunu düşünüyoruz. Umarım seyircimiz de beğenir. Bu sene dizinin ana konusu para olacak dünyayı yöneten para üzerine bir yıl izleyeceğiz.” dedi.

Diziye 3. sezonda yeni karakterler de katıldı.

Dizinin dün akşamki bölümünde Abdülhamid Han ile Rothschild'in atışmasının bulunduğu sahne ilgi çekti.

Sahnede Abdülhamid Han, kendisine tahtan çekilmesi ve ailesi için Konya Ovası'nda toprak vermek gibi bir teklifde bulunan Rothschild'e, "Siz Mahmut Efendi'ye dua ediniz. Eğer o teklifi yapmış olsaydınız, isminiz unutulana kadar size Konya Ovası'nda çobanlık yaptırırdım." diyor.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 19:08
  1. Konya
  2. Payitaht Abdülhamid
  3. Rothschild

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