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Medya Payitaht Abdülhamid dizisi sokak hayvanlarına dikkat çekecek
Medya

Payitaht Abdülhamid dizisi sokak hayvanlarına dikkat çekecek

TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde çok hassas bir konuya dikkat çekilecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:03:00 -
Payitaht Abdülhamid dizisi sokak hayvanlarına dikkat çekecek

TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi 5. sezonuyla ekranda yer almaya devam ediyor.30 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanacak olan 123. bölümde neler olacağı ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

İzleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yeni bölümüyle yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek. Payitaht Adülhamid dizisinde sokak hayvanlarına dikkat çekilecek.

Sultan Abdülhamid’in hassasiyeti

Her bölümü merakla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Sultan Abdülhamid’in sokak hayvanları konusundaki hassasiyetine dikkat çeken bir sahne yer alacak. Dizide, Osmanlı Devleti’nde büyük önem verilen ve Sultan Abdülhamid’in tarihte de bilindiği üzere hem kendi baktığı, hem de sokak hayvanları konusunda hassasiyeti ve sevgisi anlatılacak.

Payitaht’ta bulunan sokak hayvanlarına bir cani tarafından eziyet edildiği haberi getirilir. Hayvanların tutsak edilerek türlü eziyetlere maruz bırakıldığını öğrenen Abdülhamid, masum hayvanları özgürlüklerine kavuşturmak için bizzat kendisi hareke geçer. Ve sonrasında Saraya küçük bir misafir katılır.

Günümüzde de yaşanan ve sıkça tartışılan konunun tarihten günümüze taşınacağı bölüm, bu Cuma akşamı ekranlara gelecek.

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