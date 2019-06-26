Payasspor’da yeni yönetim oluşturuluyor TFF 3.

TFF 3. Lig’de yer alan Payasspor Kulübü’nde yeni yönetimi iş adamı Mehmet Arslan oluşturacak.

İş adamları Mehmet Arslan ile Ali Eker’in Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ile görüşerek gelişmeler hakkında bilgi verdikleri öğrenildi.

İş adamı Mehmet Arslan, "Yeni sezon öncesinde arkadaşlarımız ile birlikte yeni yönetim kurulu oluşturmaktayız. El birliğiyle Payasspor’u iyi yerlere taşıyabilmek için elimizi taşın altına koyacağız. 2-3 gün içerisinde yeni yönetim kurulunu kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

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