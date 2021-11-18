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Korona Virüs Paxlovid nedir? Paxlovid neye iyi gelir? Paxlovid korona ilacı kaçtan satılacak?
Korona Virüs

Paxlovid nedir? Paxlovid neye iyi gelir? Paxlovid korona ilacı kaçtan satılacak?

Paxlovid fiyatı nedir? Paxlovid korona ilacı kaçtan satılacak? ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck 11 Ekim'de Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu. Bu kez de Pfizer koronaya karşı geliştirdiği Paxlovid adlı ilacın acil kullanımı için ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) başvurdu. Peki Paxlovid nedir? Paxlovid neye iyi gelir? Paxlovid korona ilacı kaçtan satılacak? Paxlovid özellikleri neler?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 09:50:00 - 2021-11-18 09:51:11
Paxlovid nedir? Paxlovid neye iyi gelir? Paxlovid korona ilacı kaçtan satılacak?

ABD'li ilaç firması Pfizer'den yapılan açıklamaya göre; yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ilaç, ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) onay alması halinde 'Paxlovid' adıyla birkaç hafta içinde satışa sunulacak. Pfizer, ağızdan alınan Kovid-19 ilacının şu aşamada sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için başvuruda bulundu. ABD'li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

Paxlovid nasıl bir ilaç?

Paxlovid’in proteaz isimli bir enzime bağlanarak virüsün kendini çoğaltmasını engellediğini açıklandı. Pfizer’ın geliştirdiği Paxlovid hapının diğerinden biraz daha farklı olduğunu belirten Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları-Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, şöyle devam ediyor: “Paxlovid henüz Faz-3 aşamasında. Türkiye de bu çalışmalara hasta bazında katıldı. 28 gün boyunca yüksek riskli, bin 219 aşılanmamış yetişkine, 5 gün hap tedavisi uygulandı ve riskli hastaların hastaneye yatırılış ve ölüm oranlarının yüzde 89 azaldığı görüldü. Ağızdan alınan bu hap, proteaz enzimine bağlanarak virüsün kendisini çoğaltmasını engelliyor. Temaslılar ile düşük riskli grupta da çalışmalar devam ediyor. Yeni yıla kadar tamamlanır ve acil kullanım onayı alınabilir. Paxlovid korona ilacınını kaçtan satışa sunulacağı henüz netleşmedi.

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