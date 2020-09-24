Pavyoncuların skandalı ortaya çıktı! Tepki çeken görüntü

Hükümetin yeni tip koronavirüs önlemleri karşısında halk, gerekli dikkati bir türlü göstermiyor.

Maske takmayan binlerce kişiye ceza kesildi. Kapalı alanlardaki kına, nişan ve sünnet tarzı organizasyonlar, ihmalkar vatandaşlar yüzünden yasak yollarla yapılmaya devam edildi. Bu alanda da cezalar kesildi.

Bazı düğün salonlarının restaurant ruhsatı ile organizasyonlara devam ettiği öne sürülüyor.

Ankara’da iğrençliklerin en yüksek seviyeye çıktığı pavyonlar da koronavirüs nedeniyle kapatıldı. Bazı işletmeler, lokanta ruhsatı ile ihmale devam ediyor.

Direğe sarıldı

Salgının kontrolden çıktığı Ankara’da, alkolün etkisiyle kendinden geçen yaşlı bir adamın direk dansı yapması pes dedirtti.

Görüntüler sosyal medyada duyarlı vatandaşların tepkisini çekti.