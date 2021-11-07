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Kadın - Aile Pavlova tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay pavlova tatlısı tarifi
Kadın - Aile

Pavlova tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay pavlova tatlısı tarifi

İştah açıcı görüntüsü ile oldukça lezzetli bir tatlı olan Pavlova tatlısı tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 22:27:00 -
Pavlova tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay pavlova tatlısı tarifi

İştah açıcı görüntüsü ile oldukça lezzetli bir tatlı olan Pavlova tatlısı tarifi.

Malzemeler

Pavlova için:

  • 3 tane yumurtanın akı
  • 1 çay kaşığı mısır nişastası
  • 1 çay kaşığı sirke veya limon suyu
  • 1 çay kaşığı vanilya
  • 1 tutam tuz
  • 3/4su bardağı şeker

Labne kreması için:

  • 1 su bardağı (230 gr) labne peyniri
  • Yarım su bardağı süt kreması
  • 3 yemek kaşığı pudra şeker
  • 1 çay kaşığı vanilya

Üzerinin meyve sosu için:

  • 1 su bardağı istenilen meyve 
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı mısır nişastası
  • 2 yemek kaşığı su
  • Nane yaprakları ve parça çikolata (üzeri için)

Yapılışı

Pavlovayı hazırlamak için 3 yumurta akını mikserle iyice çırpıyoruz. Köpürmeye başlayınca nişastayı, sirkeyi, tuz ve vanilyayı sırayla ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 5-7 dakika hızlı bir şekilde çırpıyoruz, tamamen beyazlaşınca azar azar şekerini katıp 10 dakika çırpıyoruz.  Fırını 120 derecede ısıtıyoruz. Yumurta akını ister poşetle ister iki kaşık yardımı ile 6 eşit parçalara ayarlayarak yağlı kağıt serilmiş tepsiye düzgünce paylaştırıyoruz. Kaşığın arkasıyla ortalarını hafif çukurlaştırıyoruz. Her pavlovanın çapı yaklaşık 10 cm oluyor. Önceden ısıtılmış 120 derece fırında 60 dakika pişiriyoruz. Sonra fırını kapatıyoruz ve fırın kapısı kapalı olarak 45 dakika da sönmüş fırının içinde bekletiyoruz. Bu arada labne kremasını için bütün malzemelerini mikserle çırpıp kıvamlaştırıyoruz. Meyve sosu için istediğiniz meyveyi ve diğer malzemelerini küçük bir tavada 8-10 dakika orta ateşte pişiriyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Pişen pavlovayı fırından alıp dikkatlice yağlı kağıttan ayırıyoruz. Elinizle çok bastırmayın, dağılır veya kırılır. Pavlova tamamen soğuduktan sonra, istediğiniz miktarda labne kremasından üzerine koyuyoruz. Tamamen soğumuş meyve sosunu da labne kremasının üzerine gezdiriyoruz ve nane yaprağı ile süslüyoruz. Afiyet olsun.

 

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