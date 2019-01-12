Patronlar bu konferansta buluşuyor
15 Ocak Salı günü düzenlenecek olan İnşaat ve Konut Konferansı, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirecek.12 Ocak 2019 Cumartesi 09:57
Sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirecek olan İnşaat ve Konut Konferansı’nın yedincisi 15 Ocak Salı günü düzenlenecek. 6 yıldır düzenlenen başlayan konferansın son halkasında inşaat sektörüyle ilgili yatırımcı, uygulayıcı ve tüm karar vericileri bir araya gelecek. İnşaat ve Konut Konferansı’na bu yıl konuşmacı olarak şu isimlerin katılması bekleniyor:
-Aziz Yeniay (24 Gayrimenkul)
-Erden Timur, NEF Yönetim Kurulu Başkanı
-Prof. Dr. Ercan Öztemel
-Eyüp Akbal (Fuzulev)
-Haluk Hasanoğlu (Hasanoğlu Grup)
-Hasan Rahvalı (Ağaoğlu)
-İbrahim Maasfeh (Akzirve)
-İrfan Çilemdi (MTMD)
-Dr. Kemal Gani Bayraktar (TTMD)
-Levent Pelesen (İZODER)
-Mahmut Sefa Çelik (Sinpaş)
-Mustafa Cemaloğlu (ETMD)
-Dr. Mehtap Uluceviz (FIRATPEN)
-Nazmi Durbakayım (İNDER Başkanı)
-Dr. Nihat Kandaloğlu
-Reha Yeltekin (MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Başkanı)
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