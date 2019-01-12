0553 313 94 23

Patronlar bu konferansta buluşuyor

15 Ocak Salı günü düzenlenecek olan İnşaat ve Konut Konferansı, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirecek.

12 Ocak 2019 Cumartesi 09:57
Patronlar bu konferansta buluşuyor

Sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirecek olan İnşaat ve Konut Konferansı’nın yedincisi 15 Ocak Salı günü düzenlenecek. 6 yıldır düzenlenen başlayan konferansın son halkasında inşaat sektörüyle ilgili yatırımcı, uygulayıcı ve tüm karar vericileri bir araya gelecek. İnşaat ve Konut Konferansı’na bu yıl konuşmacı olarak şu isimlerin katılması bekleniyor:

-Aziz Yeniay (24 Gayrimenkul)

-Erden Timur, NEF Yönetim Kurulu Başkanı

-Prof. Dr. Ercan Öztemel

-Eyüp Akbal (Fuzulev)

-Haluk Hasanoğlu (Hasanoğlu Grup)

-Hasan Rahvalı (Ağaoğlu)

-İbrahim Maasfeh (Akzirve)

-İrfan Çilemdi (MTMD)

-Dr. Kemal Gani Bayraktar (TTMD)

-Levent Pelesen (İZODER)

-Mahmut Sefa Çelik (Sinpaş)

-Mustafa Cemaloğlu (ETMD)

-Dr. Mehtap Uluceviz (FIRATPEN)

-Nazmi Durbakayım (İNDER Başkanı)

-Dr. Nihat Kandaloğlu

-Reha Yeltekin (MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Başkanı)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 09:57
  1. İnşaat ve Konut Konferansı
  2. Aziz Yeniay
  3. Erden Timur
  4. Prof. Dr. Ercan Öztemel
  5. Eyüp Akbal
  6. Haluk Hasanoğlu
  7. Hasan Rahvalı
  8. İbrahim Maasfeh
  9. İrfan Çilemdi
  10. Dr. Kemal Gani Bayraktar
  11. Levent Pelesen
  12. Mahmut Sefa Çelik
  13. Mustafa Cemaloğlu
  14. Dr. Mehtap Uluceviz
  15. Nazmi Durbakayım
  16. Dr. Nihat Kandaloğlu
  17. Reha Yeltekin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akar, Fidan ve komutanların toplantısında, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle İdlib’de ateşkesin devamına yönelik çalışmalar ele alındı.
    1. Akar, Fidan ve komutanların..
    2. Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay..
    3. Avukat mısın, şemsiyeci mi Bahri abi!
    4. Köprü geçiş ihlallerinde iade süreci..
    5. Taşınmada lider oldular
    6. Bünyamin Çiftçi kimdir
    7. Emekliler derneği yöneticilerine..
    8. Fuat Oktay'dan Latin Amerika çağrısı!
    9. TCMB Yükselme ve Unvan Değişikliği..
    10. TOKİ’den iki ayda 3 bin ucuz konut daha
    11. Muzaffer Bıyık kimdir
    12. İzin verildi! O illerde petrol aranacak
    13. Potada derbi heyecanı
    14. Patronlar bu konferansta buluşuyor
    15. AK Parti Darıca belediye başkan adayı..
    16. Emlak Konut’un 4 projesindeki 30 daire..
    17. Terör örgütü PKK'nın finans..
    18. Zinnur Büyükgöz kimdir hangi..
    19. Gurbetçiye anahtar teslim ev!..
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan iş..
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm