Patronlar bu konferansta buluşuyor

Sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirecek olan İnşaat ve Konut Konferansı’nın yedincisi 15 Ocak Salı günü düzenlenecek. 6 yıldır düzenlenen başlayan konferansın son halkasında inşaat sektörüyle ilgili yatırımcı, uygulayıcı ve tüm karar vericileri bir araya gelecek. İnşaat ve Konut Konferansı’na bu yıl konuşmacı olarak şu isimlerin katılması bekleniyor:

-Aziz Yeniay (24 Gayrimenkul)

-Erden Timur, NEF Yönetim Kurulu Başkanı

-Prof. Dr. Ercan Öztemel

-Eyüp Akbal (Fuzulev)

-Haluk Hasanoğlu (Hasanoğlu Grup)

-Hasan Rahvalı (Ağaoğlu)

-İbrahim Maasfeh (Akzirve)

-İrfan Çilemdi (MTMD)

-Dr. Kemal Gani Bayraktar (TTMD)

-Levent Pelesen (İZODER)

-Mahmut Sefa Çelik (Sinpaş)

-Mustafa Cemaloğlu (ETMD)

-Dr. Mehtap Uluceviz (FIRATPEN)

-Nazmi Durbakayım (İNDER Başkanı)

-Dr. Nihat Kandaloğlu

-Reha Yeltekin (MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Başkanı)