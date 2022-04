Patlıcanlı börek tarifi: Çıtır börek nefis iç harcı, özel sosu ile birlikte! Buzlukta saklayabilirsiniz

Patlıcanlı börek (Özel sosu ile buzlukta saklamalı) tarifi

Malzemeler

3 adet yufka (ideal olan 5 yufka)

İç harcı için;

50-100 gram kadar kıyma

2-3 adet patlıcan

1 büyük soğan

1 büyük domates

1 adet kırmızı kapya biber

3-4 adet yeşil biber

1 avuç ince kıyılmış maydanoz

2-3 diş rendelenmiş sarımsak

1 er çorba kaşığı domates ve biber salçası

1 çorba kaşığı tereyağı

Sıvıyağ

Pul biber

Tuz

Özel sosu için;

1 su bardağı sıvı yağ

3-4 çorba kaşığı un

Tuz

Üzeri için;

Yumurta

Susam ve çörekotu

Not; iç harcını patatesli ve peynirli gibi farklı malzemelerle de yapabilirsiniz. 3 yufkadan 18 adet 5 yufkadan 30 adet börek elde edebilirsiniz.

Patlıcanlı börek (Özel sosu ile buzlukta saklamalı) tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle bütün sebzeler yıkanır.Patlıcanlar alaca alaca soyulur ve 4 uzun parçaya bölünür. Daha sonra küçük küçük kesilerek derin bir kaba alınır Üzerine 1 çorba kaşığı tuz serpilerek bekletilir. (15-20 dk) bekleme işlemi bittikten sonra patlıcanlar tuzla ovulur ve yıkanır. Acı suyu çıksın diye avuç içinde sıkarak suyu çıkarılıp kenara alınır. Yayvan bir tencereye önce kıyma alınır, kıymanın bıraktığı suyunu içine çekene kadar pişirilir. Ardından sıvı yağ, tereyağ, yemeklik doğranmış soğan, domates, biberler ve sarımsak ilave edilir. Sebzelerin diriliği gittikten sonra salçalar ilave edilir. Biraz kavrulduktan sonra suyu sıkılmış patlıcan ilave edilir. Pişme işlemi tamamen bitmeye yakın pul biber ve ince doğranmış maydanoz eklenir, karıştırılarak soğuması için kenara alınır. Özel sosu için un, sıvı yağ ve tuz geniş bir kaseye alınır. İçinde topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılır. Yufkalar önce 2’ye sonra 4’de kesilir. Her bir büyük üçgen parçası da 3’e kesilir. 3 adet yufkadan toplam 36 adet üçgen yufka elde edilir. Fakat börekler 2 adet yufka ile sarılacağından 18 adet börek elde edilecektir. Her şey hazır olduktan sonra sarma işlemine geçilir. Üçgen bir yufka düz bir yere serilir. Yufkanın üst kısmının her yerine fırça yardımı ile unlu özel sostan sürülür. Daha sonra üzerine bir üçgen yufka daha serilir. Yine az da olsa ikinci kata da unlu sos sürülür. Yufkanın geniş kısmına bir çorba kaşığı kadar iç harçtan konulur. Yufkanın yanları içe doğru katlanır ve sarılır.