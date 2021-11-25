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Kadın - Aile Patlıcan musakka tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Patlıcan musakka tarifi, nasıl yapılır?

PATLICAN MUSAKKA İÇİN MALZEMELER

Yeniakit Publisher
2021-11-25 23:17:00 - 2021-11-25 23:29:08
Patlıcan musakka tarifi, nasıl yapılır?

Patlıcan musakka için malzemeler

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 3 adet orta boy çarliston biber
  • 4 adet orta boy patlıcan
  • 300 gram az yağlı kıyma
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 2 adet domates
  • 1 su bardağı su
  • Yeşil sivri biber

Patlıcanları kızartmak için:

  • 1 su bardağı Ayçiçek yağı

Patlıcan musakka tarifi nasıl yapılır?

Patlıcanların uç kısımlarını aldıktan sonra kabuklarını alacalı şekilde soyun.Halka halka kestiğiniz patlıcanları, acısının çıkması için bol tuzlu suda bekletin. Sıvıyağını tavada kızdırın ve yemeklik doğradığınız soğanları üzerine ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine biberi ilave edip kavurmaya devam edin. Kıymayı, salçayı, tuzu, karabiberi ve kimyonu da ekleyip pişirmeye devam edin. Küp doğradığınız domatesleri de ekleyip pişirmeye bırakın. Domatesler piştikten sonra ocaktan alın. Patlıcanları kızartmak için ayçiçek yağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Acısının çıkması için tuzlu suda bekleyen patlıcanların suyunu süzdürün. Salata kurutucusu ya da kağıt havlu yardımıyla patlıcanları kuruladıktan sonra kızgın yağda arkalı önlü ters çevirerek kızartın. Altın rengini alan patlıcanları kızgın yağdan çıkarın ve ayrı bir tencereye dizin. Üzerine hazırladığınız kıymalı harcı da ekledikten Sonra 1 su bardağı su ilave edip 15 dakika pişirmeye bırakın. Afiyet oslun.

 

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