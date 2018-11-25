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Patlıcan kebabı tarifi

İşte Şanlıurfa’nın ünlü patlıcan kebabı...

25 Kasım 2018 Pazar 19:40
Patlıcan kebabı tarifi


Malzemesi:

1 kilo patlıcan, 1 çorba kaşığı sıvı yağ. Köftesi için; 500 gram kıyma, 1 adet soğan, 1 çorba kaşığı salça, biraz da biber salçası ekleyebilirsiniz, tuz, isot ve karabiber

Hazırlanışı:

Soğanı rendeleyin. Kıyma, salça, tuz, isot ve karabiberi ekleyip yoğurun.

Patlıcanları 3 parmak eninde kesin. Bir patlıcanı bir büyükçe köfte şeklinde dizin. Ortasına domatesleri dilimleyin. Elinizi sıvıyağa batırın, patlıcanların üstüne sürün. Bunun sebebi evinizdeki fırında pişirecek olursanız üstlerinin kurumaması.. 220 veya 250 derecelik fırında patlıcanlar suyunu salıp çekene kadar pişirin. Alt ve üst ayrı pişirilen fırınlarda ilk 30 dakika sadece alttan pişirip sonra üstünü yakın. Yaklaşık 1 saat içinde pişer ama yine de patlıcanların pişip pişmediğini kontrol etmelisiniz. Taş fırına gönderecekseniz zaten 30 dakika içinde kebap hazır demektir.

Öncelikle belirtelim: Şanlıurfa’da bu yemeğe soğan ve salça konulmaz. Fakat sizin evdeki fırında et kuruyacağı için, biz ekledik. Şanlıurfalı etin içine değil ama servisinde kuru soğanı kesip dürüm yapar. Siz de servis yaparken kuru soğan ve lavaşla yaparsanız çok lezzetli olduğunu göreceksiniz.

 

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 19:40
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