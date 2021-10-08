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Kadın - Aile Patlıcan Çorbası Tarifi
Kadın - Aile

Patlıcan Çorbası Tarifi

Limon kokulu bu çorbayı çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 12:51:00 -
Patlıcan Çorbası Tarifi

Limon kokulu bu çorbayı çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 6 su bardağı su
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı tepeleme un
  • 3 adet patlıcan
  • 1.5 su bardağı süt
  • 1 mama kaşığı tuz

Yapılışı

Patlıcanları yağlı kağıt serili tepsiye serip önceden ısıtılmış 200 derece fırında közleyin. Közlediğiniz patlıcanları küçük olacak şekilde doğrayalım. Erittiğiniz tereyağını un ile unun kokusu çıkana kadar kavurun. Patlıcanları da ekleyip blenderdan geçirin. Çorbanız hazır.

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