Patlıcan Çorbası Tarifi
Limon kokulu bu çorbayı çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Limon kokulu bu çorbayı çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
- 6 su bardağı su
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı tepeleme un
- 3 adet patlıcan
- 1.5 su bardağı süt
- 1 mama kaşığı tuz
Yapılışı
Patlıcanları yağlı kağıt serili tepsiye serip önceden ısıtılmış 200 derece fırında közleyin. Közlediğiniz patlıcanları küçük olacak şekilde doğrayalım. Erittiğiniz tereyağını un ile unun kokusu çıkana kadar kavurun. Patlıcanları da ekleyip blenderdan geçirin. Çorbanız hazır.