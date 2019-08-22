Patlıcan cips | Herkesin bayılacağı atıştırmalık

Cips deyince aklımız çoğunlukla patates gelir. Fakat dilediğiniz her sebzeyle cips yapmak mümkün. Hatta muz cipslerininde harika bir tadı olduğu söylenir.

Patlıcan anatibakteriyel ve antiviral bir sebze olduğu için bolca tüketilmelidir. Aynı zamanda E vitamini, folik asit ve diyet lifi de içerir. Birde bağırsakları rahatlatması ve idrar söktürücü olduğunu unutmamak gerekir.

Paketli ve birçok işlemden geçmiş cipsler yerine, bildiğiniz malzemelerle kızartma yaparak, ev ortamınızda güvenli atıştırmalıklarınızı elde etmeniz mümkün.

Malzemeler

2 orta boy patlıcan

1 su bardağı buğday unu

tuz, biberiye tozu, karabiber, pulbiber.köri

1 çay bardağı zeytinyağı

1 şişe soda

Öncelikle patlıcanları temzleyin ve ince dilimler halinde doğrayın.

Yayvan bir tabak içerisine soda dökün ve patlıcan dilimlerini soda suyu içerisinde dinlendirin.

Suyun içerisinden aldığınız patlıcanları havlu kağıt yardımıyla kurulayın.

Zeytinyağını bir tavaya boşaltın ve kuruladığınız patlıcanları unlayıp, kızartın.

Bir kasede tuz, biberiye tozu, karabiber, pulbiber ve köriyi karıştırın.

Kızartıp tabağa aldığınız patlıcan cipslerinin üzerine baharat karışımını döküp, ahrmanlayın.

Şimdiden afiyet olsun...